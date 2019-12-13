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Espreso.tvОбществоРада поддержала законопроект, запрещающий коллекторам запугивать украинцев-должников

Рада поддержала законопроект, запрещающий коллекторам запугивать украинцев-должников

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о защите прав должников при осуществлении коллекторской деятельности

Об этом сообщает ЭП.

Депутатский законопроект №2133 предлагает запретить коллекторам запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и показывать им неправдивые данные по поводу их задолженности.

Документ в первом чтении поддержали 309 народных депутатов.

Законопроект также предлагает установить запрет на использование вульгарной или нецензурной лексики, фраз, затрагивающих личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Кроме того, предлагается установить запрет коллектору прятать свой номер и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

Как сообщается в пояснительной записке, за нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности в законопроекте предусмотрен административный штраф от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн);

за нарушение во время урегулирования просроченной задолженности по жилищно-коммунальным услугам, от 20 тыс. до 50 тыс. необлагаемых минимумов (340 тыс. грн - 850 тыс. грн), если нарушения связаны с получением дохода в особо крупных размерах, то есть если сумма дохода минимум в 1 тыс. раз превысила необлагаемый минимум.

 

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