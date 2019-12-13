"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру", - Кузьменко на суде

13 декабря, 2019, 18:39

Волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает своей причастности и заявляет, что результаты экспертиз - ложные

Об этом она заявила суде, передает Еспресо. TV.

"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказала Кузьменко.

Она отметила, что о Шеремете впервые услышала в день его убийства.

"Я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это. Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов ... Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?" - добавила она.

Также волонтер раскритиковала экспертизы, по которым, якобы, следователи установили ее причастность к делу.

"Даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей", - отметила Кузьменко.

Она добавила, что ее описание и описание убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер.