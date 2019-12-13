 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру", - Кузьменко на суде

"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру", - Кузьменко на суде

Волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает своей причастности и заявляет, что результаты экспертиз - ложные

Об этом она заявила суде, передает Еспресо. TV.

"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказала Кузьменко.

Она отметила, что о Шеремете впервые услышала в день его убийства.

"Я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это. Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов ... Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?" - добавила она.

Также волонтер раскритиковала экспертизы, по которым, якобы, следователи установили ее причастность к делу.

"Даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей", - отметила Кузьменко.

Она добавила, что ее описание и описание убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
  • Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемого Яны Дугарь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать