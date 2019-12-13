"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру", - Кузьменко на суде
Об этом она заявила суде, передает Еспресо. TV.
"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое неприятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказала Кузьменко.
Она отметила, что о Шеремете впервые услышала в день его убийства.
"Я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета. Я тогда еще полезла читать, кто это. Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов ... Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?" - добавила она.
Также волонтер раскритиковала экспертизы, по которым, якобы, следователи установили ее причастность к делу.
"Даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей", - отметила Кузьменко.
Она добавила, что ее описание и описание убийцы составили и сопоставили с нечеткими записями видеокамер.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемого Яны Дугарь.
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