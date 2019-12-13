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Espreso.tvОбщество"Спецназ выломал дверь": шоумен Антон Мухарский заявил об обысках в его квартире

"Спецназ выломал дверь": шоумен Антон Мухарский заявил об обысках в его квартире


фото: wz.lviv
Актер и певец Антон Мухарский заявил, что в ночь на 13 декабря в его квартиру пришли с обысками

Об этом Мухарский сообщил в Facebook.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности впоследствии", - написал Мухарский.

  • Напомним, ранее полиция пришла с обысками к экс-нардепам- "свободовцам" по заявлению избитого в Раде нардепа-"слуги" Андрея Богданца.
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