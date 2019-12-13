"Спецназ выломал дверь": шоумен Антон Мухарский заявил об обысках в его квартире
13 декабря, 2019, 12:45
Актер и певец Антон Мухарский заявил, что в ночь на 13 декабря в его квартиру пришли с обысками
Об этом Мухарский сообщил в Facebook.
"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности впоследствии", - написал Мухарский.
- Напомним, ранее полиция пришла с обысками к экс-нардепам- "свободовцам" по заявлению избитого в Раде нардепа-"слуги" Андрея Богданца.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно