"Собака - не тренд. Собака - друг ": Alyona Alyona и Alina Pash снялись в социальном ролике в поддержку беспородных собак
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ролик DOG_MA for UAnimals под названием "Забей на породу!" призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоте".
"Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие "тренды" касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу", - говорит режиссер видео Тася Плешивцева.
Певица Анастасия Шевченко (Стасик) отмечает, что если человек ищет себе не игрушку с нанесенными параметрами, а второго и сожителя, с которым хочется согревать друг друга и веселиться вволю - его животное уже ждет в приюте.
Отметим, что 10 декабря во всем мире отмечали международный экологический праздник День прав животных, направлен на признание и защиту прав животных.
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