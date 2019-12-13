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Espreso.tvОбщество"Собака - не тренд. Собака - друг ": Alyona Alyona и Alina Pash снялись в социальном ролике в поддержку беспородных собак

"Собака - не тренд. Собака - друг ": Alyona Alyona и Alina Pash снялись в социальном ролике в поддержку беспородных собак

Украинские хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona и Alina Pash, а также певица и ветеран АТО Стасик и танцевальная команда Apache Crew снялись в ролике в поддержку адопции беспородных бездомных собак

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ролик DOG_MA for UAnimals под названием "Забей на породу!" призван сломать стереотипы о важности породы и условной "красоте".

"Нам иногда трудно не считаться с модой. К сожалению, такие "тренды" касаются и домашних животных. После очередного блокбастера с их участием, происходит взрыв спроса на ту или иную породу", - говорит режиссер видео Тася Плешивцева.

Певица Анастасия Шевченко (Стасик) отмечает, что если человек ищет себе не игрушку с нанесенными параметрами, а второго и сожителя, с которым хочется согревать друг друга и веселиться вволю - его животное уже ждет в приюте.

Отметим, что 10 декабря во всем мире отмечали международный экологический праздник День прав животных, направлен на признание и защиту прав животных.

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