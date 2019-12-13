"Северный поток-2" не смогут запустить раньше сентября 2020 года, - Оржель
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Право на власть" на 1 + 1.
"Мы рассчитываем, что даже без санкций (США против компаний, которые строят "Северный поток-2", - ред.), пполноценная работа "Северного потока-2" - это где-то сентябрь-октябрь следующего года, то есть когда будет закачан, соответственно, технический газ, когда уже начнет работать на полный объем", - сообщил Оржель.
В то же время в правительстве рассчитывают, что в случае введения санкций Россия все равно будет пытаться достроить "Северный поток-+2", поскольку в этот проект вложили слишком много инвестиций.
"Уже точно у нас есть полноценный год, а может даже больше (до завершения строительства "Северного потока-2", - ред.)", - добавил министр энергетики.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
- Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
- А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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