"Северный поток-2" не смогут запустить раньше сентября 2020 года, - Оржель

13 декабря, 2019, 11:51

Даже если США не введут санкции против российского трубопровода "Северный поток-2", его полноценная работа начнется не раньше сентября-октября 2020 года

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы "Право на власть" на 1 + 1.

"Мы рассчитываем, что даже без санкций (США против компаний, которые строят "Северный поток-2", - ред.), пполноценная работа "Северного потока-2" - это где-то сентябрь-октябрь следующего года, то есть когда будет закачан, соответственно, технический газ, когда уже начнет работать на полный объем", - сообщил Оржель.

В то же время в правительстве рассчитывают, что в случае введения санкций Россия все равно будет пытаться достроить "Северный поток-+2", поскольку в этот проект вложили слишком много инвестиций.

"Уже точно у нас есть полноценный год, а может даже больше (до завершения строительства "Северного потока-2", - ред.)", - добавил министр энергетики.