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Espreso.tvОбщество"Киевгорстрой" согласился достроить объекты "Укрстроя"

"Киевгорстрой" согласился достроить объекты "Укрстроя"


фото: 24tv
Холдинговая компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательства достроить и передать инвесторам объекты "Укрстроя"

Об этом сообщает пресс-служба КГС.

"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

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