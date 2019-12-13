"Киевгорстрой" согласился достроить объекты "Укрстроя"
13 декабря, 2019, 14:44
Холдинговая компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательства достроить и передать инвесторам объекты "Укрстроя"
Об этом сообщает пресс-служба КГС.
"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной", - говорится в заявлении.
Отмечается, что компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.
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Недавно "Интеграл-Буд" заявлял, что находится в процессе переговоров по мероприятию на строительные площадки "Укрбуд".
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