"Еспресо. Выбор читателей: "Телеканал "Еспресо" вручил награды победителям книжного конкурса

13 декабря, 2019, 14:40

На участие в конкурсе поступило 150 заявок, голосование организовали в 276 библиотеках по всей стране. Компания "Новая почта" поддержала премию и помогла оперативно отправить книги и анкеты для голосования по всей Украине.

Так, в категории "Лучшая книга для детей и подростков" победу одержала "Стая" Анастасии Никулиной (издательство "Vivat"). Среди книг для взрослых читатели предпочли "За спиной" Гаски Шиян (издательство "Фабула").

В центре романа "Стая" - история подростков, которые занимаются паркуром, а фоном для их приключений стали улицы Львова. Писательницу вдохновил собственный опыт паркура.

А вот в романе Гаски Шиян "За спиной" раскрывается тема войны на Востоке, которая ставит перед выбором не только мужчин, но и женщин. Писательница радуется, что украинские читатели отметили именно ее роман.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана в 2017 году телеканалом "Еспресо". Главная ее цель - отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и поддерживать интерес к чтению книг в Украине.

Организатор конкурса Николай Типусяк уверяет, что в следующем году расширят номинации и увеличат количество библиотек для голосования.