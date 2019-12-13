"Еспресо. Выбор читателей: "Телеканал "Еспресо" вручил награды победителям книжного конкурса
На участие в конкурсе поступило 150 заявок, голосование организовали в 276 библиотеках по всей стране. Компания "Новая почта" поддержала премию и помогла оперативно отправить книги и анкеты для голосования по всей Украине.
Так, в категории "Лучшая книга для детей и подростков" победу одержала "Стая" Анастасии Никулиной (издательство "Vivat"). Среди книг для взрослых читатели предпочли "За спиной" Гаски Шиян (издательство "Фабула").
В центре романа "Стая" - история подростков, которые занимаются паркуром, а фоном для их приключений стали улицы Львова. Писательницу вдохновил собственный опыт паркура.
А вот в романе Гаски Шиян "За спиной" раскрывается тема войны на Востоке, которая ставит перед выбором не только мужчин, но и женщин. Писательница радуется, что украинские читатели отметили именно ее роман.
Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана в 2017 году телеканалом "Еспресо". Главная ее цель - отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и поддерживать интерес к чтению книг в Украине.
Организатор конкурса Николай Типусяк уверяет, что в следующем году расширят номинации и увеличат количество библиотек для голосования.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно