 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк запускает денежные переводы Western Union на счета в Украине

ПриватБанк запускает денежные переводы Western Union на счета в Украине


фото: delo.ua
ПриватБанк в партнерстве с международной системой денежных переводов Western Union запускает переводы денежных средств на банковские счета в Украине

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.

Новый сервис "Деньги на счет" позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания - непосредственно на банковскую карточку, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.

Отправители переводов из любой точки мира могут отправлять денежные переводы Western Union непосредственно на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карточку, выпущенную любым украинским банком-партнером Western Union.

Сейчас сервис работает в Украине в тестовом режиме, однако с начала января 2020 года возможность получить деньги из-за рубежа через Western Union непосредственно на карту или счет будет доступна всем украинцам, обещают в банке:

"Запуск в Украине принципиально нового для многих стран мира сервиса перевода денег является результатом партнерства с Western Union, одной из самых инновационных мировых систем денежных переводов", - отметила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать