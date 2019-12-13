ПриватБанк запускает денежные переводы Western Union на счета в Украине
Об этом сообщает пресс-служба государственного банка.
Новый сервис "Деньги на счет" позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания - непосредственно на банковскую карточку, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.
Отправители переводов из любой точки мира могут отправлять денежные переводы Western Union непосредственно на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карточку, выпущенную любым украинским банком-партнером Western Union.
Сейчас сервис работает в Украине в тестовом режиме, однако с начала января 2020 года возможность получить деньги из-за рубежа через Western Union непосредственно на карту или счет будет доступна всем украинцам, обещают в банке:
"Запуск в Украине принципиально нового для многих стран мира сервиса перевода денег является результатом партнерства с Western Union, одной из самых инновационных мировых систем денежных переводов", - отметила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко.
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