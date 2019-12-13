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Espreso.tvОбществоПропагандиста НТВ не пустили в Украину

Пропагандиста НТВ не пустили в Украину

Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста Сергея Савина, пропагандиста телеканала "НТВ" на территорию Украины

Об этом сообщает 24 канал.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины - Андрей Демченко. По его словам, Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.

Савин занесен в базу сайта "Миротворец".

Однако, по словам пропагандиста, в Украине их интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, будущая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".

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