Пропагандиста НТВ не пустили в Украину

13 декабря, 2019, 18:35

Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста Сергея Савина, пропагандиста телеканала "НТВ" на территорию Украины

Об этом сообщает 24 канал.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины - Андрей Демченко. По его словам, Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.

Савин занесен в базу сайта "Миротворец".

Однако, по словам пропагандиста, в Украине их интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, будущая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".