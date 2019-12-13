Пропагандиста НТВ не пустили в Украину
13 декабря, 2019, 18:35
Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста Сергея Савина, пропагандиста телеканала "НТВ" на территорию Украины
Об этом сообщает 24 канал.
Информацию подтвердил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины - Андрей Демченко. По его словам, Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.
Савин занесен в базу сайта "Миротворец".
Однако, по словам пропагандиста, в Украине их интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, будущая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".
- Съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего вооруженным силам РФ, пропустили на территорию Украины.
- Съемочную группу телеканала Министерства обороны РФ "Звезда", которая прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности .
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