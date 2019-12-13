Правительство запустило тестовую версию электронного кабинета застройщика
О запуске тестовой версии системы сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Строительство - это традиционно одна из самых коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и т.д. - все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одной из важнейших задач. И именно поэтому презентация этого продукта является первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна", - отметил Гончарук.
В начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.
По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов.
Как сообщалось, электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря 2019.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно