Правительство запустило тестовую версию электронного кабинета застройщика

13 декабря, 2019, 15:33

В декабре 2020 года должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере в Украине

О запуске тестовой версии системы сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Строительство - это традиционно одна из самых коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и т.д. - все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одной из важнейших задач. И именно поэтому презентация этого продукта является первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна", - отметил Гончарук.

В начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.

По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов.

Как сообщалось, электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря 2019.