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Espreso.tvОбществоПожар на российском авианосце: число погибших возросло

Пожар на российском авианосце: число погибших возросло

В России в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, пишут российские СМИ.

Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений сегодня

Позже было найдено тело офицера службы живучести корабля, который после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в результате пожара 10 из них отравились продуктами горения.

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