Пожар на российском авианосце: число погибших возросло
13 декабря, 2019, 15:37
В России в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека
Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, пишут российские СМИ.
Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений сегодня
Позже было найдено тело офицера службы живучести корабля, который после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.
Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в результате пожара 10 из них отравились продуктами горения.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать