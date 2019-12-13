Пожар на российском авианосце: число погибших возросло

13 декабря, 2019, 15:37

В России в результате пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, пишут российские СМИ.

Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений сегодня

Позже было найдено тело офицера службы живучести корабля, который после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ, чтобы эвакуировать оттуда рабочих.

Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в результате пожара 10 из них отравились продуктами горения.