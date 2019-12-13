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Espreso.tvОбществоПорошенко: санкции против РФ следует не только продолжить, но и усилить

Порошенко: санкции против РФ следует не только продолжить, но и усилить

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против РФ за войну с Украиной необходимо не только продолжать, но и усиливать

Об этом Порошенко сказал в интервью, передает "Радио Свобода".

"Если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", - сказал Порошенко.

Пятый президент Украины перечислил преступные действия РФ, по которым необходимо усилить давление.

"Речь идет не только о суде с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о Гамбургском суде, который посвящен акту агрессии против украинских Вооруженных Сил в Керченском проливе и безопасности в Азовском море. И те иски, которые подавались по моей директиве и были связаны с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма. И по фактам преследования крымских татар на территории Крыма. Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - сказал Порошенко.

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