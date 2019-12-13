Определились потенциальные соперники "Шахтера" в Лиге Европы

13 декабря, 2019, 13:07

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" будет в числе несеяных команд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

16 декабря в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Единственный представитель Украины в этом турнире донецкий "Шахтер" оказался среди несеяных команд. Так соперником "горняков" станет один из следующих клубов, которые попали в число сеяных:

"Арсенал" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Базель" (Швейцария), "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), "Интер"(Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), ЛАСК (Австрия), "Мальме" (Швеция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Порту" (Португалия), "Севилья" (Испания), "Селтик"(Шотландия), "Эспаньол" (Испания).

Встречи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 20 и 27 февраля. Первый матч донецкого "Шахтера" пройдет дома.