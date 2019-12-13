Некоторые предметы в школе содержат дискриминацию по всем признакам, - Новосад
Об этом она написала в Facebook.
Министр отметила, что некоторые учебники до сих пор содержат гендерную дискриминацию (навязывание девушкам и парням отдельных социальных ролей и эмоциональных схем)
"Отдельные выборочные предметы, прячась за факультативность, содержат откровенную дискриминацию по всем признакам", - рассказала Новосад.
В подтверждение своих слов министр обнародовала некоторые цифры. В частности девушки в Украине составляют 79% тех, кто поступают на гуманитарные науки и искусство, но только 23% - учится на инженерном профиле, 32% - на строительстве и архитектуре.
"Естественный порядок, скажет большинство. На самом деле, по результатам PISA, родители чаще ожидают, что их сыновья, а не дочери, будут работать в области науки, техники или инженерии - даже тогда, когда их 15-летние мальчики и девочки ладят с математикой на одном уровне ", - пояснила Новосад.
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