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Espreso.tvОбществоНабил: украинские производители предлагают изменить название сыра фета

Набил: украинские производители предлагают изменить название сыра фета


фото: pikabu
Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, предлагают продавать его под названием "набил"

Об этом в эфире AgroFM рассказала заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко, передает Agroportal .

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, - набил. Поэтому производители предлагают продавать фету как набил рассола", - сказала Якименко.

Специалист отметила, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с выполнением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Фета защищена в ЕС как продукт с определенным географическим происхождением, поэтому с 2023 г. украинские компании не смогут так называть свой продукт.

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