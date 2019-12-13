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Espreso.tvОбществоМиллион на новогодний корпоратив: где и когда будут праздновать "Слуги народа"

Миллион на новогодний корпоратив: где и когда будут праздновать "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Расходы планируют покрыть из спонсорских выплат

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.

"Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить", - сказал Корниенко.

Праздник для депутатов проведут 20 декабря. Расходы планируют покрыть из спонсорских выплат.

 

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