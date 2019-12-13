Миллион на новогодний корпоратив: где и когда будут праздновать "Слуги народа"
13 декабря, 2019, 19:29
Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Расходы планируют покрыть из спонсорских выплат
Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.
"Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить", - сказал Корниенко.
Праздник для депутатов проведут 20 декабря. Расходы планируют покрыть из спонсорских выплат.
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