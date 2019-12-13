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Espreso.tvСпортМяч просто не летел в ворота, - Караваев о ничьей с "Лугано"

Мяч просто не летел в ворота, - Караваев о ничьей с "Лугано"


фото: twitter
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев считает, что украинцы не вышли из группы Лиги Европы из-за невезения

Об этом сообщает "Футбол 1".

В 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" (1: 1) и не смогли выйти в 1/16 финала турнира. Полузащитник Александр Караваев прокомментировал эту встречу.

"Оправданий никаких быть не может, потому что сами виноваты, сами не смогли забить, столько моментов. Мяч просто не летел в ворота соперника. Постоянно то офсайд какой-то, то из пустых выбивают. Конечно, будем разбирать эти эпизоды. Не знаю, что творится ... Несомненно даже ", - сказал Караваев.

Украинец также прокомментировал третье место в группе.

"Невыход из такой группы - это провал. По-другому назвать нельзя. Мы считались лидерами и не смогли выйти. Это трудно для нас и для болельщиков", - высказался игрок.

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