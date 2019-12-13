Мяч просто не летел в ворота, - Караваев о ничьей с "Лугано"
Об этом сообщает "Футбол 1".
В 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" (1: 1) и не смогли выйти в 1/16 финала турнира. Полузащитник Александр Караваев прокомментировал эту встречу.
"Оправданий никаких быть не может, потому что сами виноваты, сами не смогли забить, столько моментов. Мяч просто не летел в ворота соперника. Постоянно то офсайд какой-то, то из пустых выбивают. Конечно, будем разбирать эти эпизоды. Не знаю, что творится ... Несомненно даже ", - сказал Караваев.
Украинец также прокомментировал третье место в группе.
"Невыход из такой группы - это провал. По-другому назвать нельзя. Мы считались лидерами и не смогли выйти. Это трудно для нас и для болельщиков", - высказался игрок.
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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