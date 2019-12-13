Могут ли экономисты быть публичными?

12 декабря, 2019, 16:31

Интервью финансового аналитика ICU Михаила Демкива

Как начиналась Ваша карьера и насколько быстро она развивалась?

Я родился в семье двух экономистов и еще в старшем школьном возрасте изменил обычную школу на экономический лицей. Далее учился на экономическом факультете в украинском университете, затем была магистратура уже заграницей в Центрально-Европейском университете в Будапеште.

В общем, если говорить о самом банковском направлении, то оно как в теории хаоса - случайно. На предыдущей своей работе в "Делойт" я чаще был привлечен к проектам именно банковского направления, и вот почти через 10 лет я оказался здесь.

Обычно, экономисты - это люди, которые работают только с цифрами, а Вы достаточно публичная личность, у Вас часто берут комментарии и спрашивают Ваше мнение. Не жалеете, что пошли именно таким путем?

Фишка и самый большой челлендж этого всего - это доступно объяснить какие-то высокие материи. В своей области мы с коллегами обсуждаем вещи, которые являются достаточно сложными для понимания, но это то, с чем мы работаем ежедневно и к чему мы привыкли. Мы принимаем свой, годами наработанный сленг, обычным рядовым людям абсолютно непонятным. И челлендж именно в том, чтобы объяснить сложные термины на базовом уровне широкой общественности.

Вы имеете и аккаунт в Twitter, и Telegram канал, и профиль в Facebook, где пытаетесь доступно объяснить все, что касается экономики ...

Ну это на самом деле уже немножко другая отрасль ... Какой канал коммуникации победит в конце концов? В Украине - это Facebook: все министры там общаются между собой, за рубежом - это Twitter: Трамп движет международными рынками и акциями только с помощью Твиттера за доли секунды.

Интересно, также, поговорить по тайм-менеджменту. У Вас достаточно плотный график, как Вам удается достичь баланса, чтобы все успеть?

Не столько проблема с тайм-менеджментом, как с попыткой отвлечься от работы в то время, когда ты уделяешь его семьи. Так-то произошло, что очень много новостей публикуются вечером, особенно в пятницу. Ну логика в этом следующая: выпустить их в то время, когда торговая сессия закрыта. Вот например, рейтинги Украины всегда публикуются в пятницу ...

Если же говорить о моих коллегах с предыдущего места работы, то когда закрываются проекты, ночевать на работе - это было нормально.

Недавно курс гривны относительно доллара значительно повысился, что стало для всех нас приятной неожиданностью. Какие будут прогнозы? Будет ли и в дальнейшем держаться этот курс, или, возможно, в ближайшее время его ждут изменения?

- Мы жили много лет в парадигме, когда курс был стабилен до копейки в течение длительного времени, после чего все заканчивалось очередным обвалом, новым уровнем курса и с новой стабильностью. За период с 2009 по 2015 год для того, чтобы удержать курс еще сначала на 8 грн за долл, а потом просто удержать в двузначных цифрах, потрачено было огромное количество резервов. Имея такой запас, Национальный банк просто продавал валюту, держа курс на отметке 8. На определенное время резервы снизились до такого уровня, который уже был ниже критического.

Если мы раньше всегда при случае покупали валюту ожидая, что она рано или поздно "выстрелит", то теперь может быть ситуация совсем другая. В этом году видно по статистике и на наличном рынке и в банках, что население покупает валюту пока доллар дешевый, а тут он еще и продолжает дешеветь.

Если говорить о причинах, то это интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа. В 2017 году, впервые за современный период, иностранцы вкладывали средства на 3-6 месяцев, максимум на год. В 2019 году, увидев до выборов, что инфляция снижается, Нацбанк проводит взвешенную монетарную политику, Минфин проводит фискальную политику, они начали вкладывать в Украину. И не десятками или сотни млн долларов, а около 4 млрд долларов.

Относительно доллара, сейчас есть видение, что ставки будут и дальше снижаться: инфляция снижается и иностранцы начали заходить на 3-6 месяцев, а на год-два-три и даже 5. Они делают ставку на то, что гривна не обесценится катастрофически.

В чем смысл вкладывать средства сегодня?

Однозначно нужно экономить, особенно на более отдаленную перспективу, на пенсию, потому что часто кажется, что доход человека является высоким и так будет всегда. Но как показывает экономическая теория жизненного цикла, он достигает в определенный момент пика и в старости существенно снижается. Соответственно следует некоторый избыток доходов перенести в более отдаленный временной период. Принимая решение об инвестициях, стоит каждому выходить из своих собственных потребностей: кто-то откладывает на пенсию, кто-то на ремонт.

Есть такое мнение, что лучшим пенсионным вариантом является квартира возле метро, которую всегда можно сдать.

Что вы можете посоветовать специалистам, которые только учатся или начинают свою карьеру в этой сфере?

В школ и университетов есть одна проблема - они готовят людей под те потребности, которые есть сейчас, но когда они будут уже работать, то мир может быть совсем другим и его предсказать очень сложно, если вообще возможно. Люди идут на филологию, изучают языки, и неизвестно, дойдут ли через 10 лет технологии до того уровня, который позволит общаться на разных языках с помощью какого девайса.

Я бы посоветовал идти в то направление, которое реально интересно, то есть если человеку не интересен Exel, то не стоит себя мучить только потому, что это сейчас популярно. Если к этому действительно талант, то стоит двигаться в этом направлении. И всегда нужно уделять время самообразованию.