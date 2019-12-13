Киев может расшириться еще на 28 квадратных километров: планы КГГА

13 декабря, 2019, 10:58

Границы Киева хотят увеличить на 27,7 квадратных километров за счет областных территорий

Проект землеустройства утвердили депутаты Киевсовета.

По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 пределы Киева не менялись, а за последние 28 лет не было документов о границах города. Однако в сентябре 2019 г. нашли официальные данные о границах города - это позволило разработать новый проект землеустройства.

По проекту, территорию Киева увеличат с 826,3 до 853,5 квадратных километров. В то же время город передаст в состав Киевской области 55,4 гектара.