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Espreso.tvОбществоКиев может расшириться еще на 28 квадратных километров: планы КГГА

Киев может расшириться еще на 28 квадратных километров: планы КГГА

Границы Киева хотят увеличить на 27,7 квадратных километров за счет областных территорий

Проект землеустройства утвердили депутаты Киевсовета.

По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 пределы Киева не менялись, а за последние 28 лет не было документов о границах города. Однако в сентябре 2019 г. нашли официальные данные о границах города - это позволило разработать новый проект землеустройства.

По проекту, территорию Киева увеличат с 826,3 до 853,5 квадратных километров. В то же время город передаст в состав Киевской области 55,4 гектара.

 

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