Хищение $ 20 млн Ощадбанка: САП закончила расследование

13 декабря, 2019, 22:55

Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование по завладению средствами "Ощадбанка" в сумме $ 20 млн

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20000000 долларов США. При этом детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых экс-народный депутат Украины 8 созыва.

По данным следствия, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с работниками "Ощадбанка" незаконно присвоили средства финучреждения.

Для этого, как отмечается, они подделали документы, чтобы якобы получить кредит на покупку семян подсолнечника. Впоследствии полученные средства владельцы "Креатива" вывели за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Поэтому этими же деньгами якобы оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.