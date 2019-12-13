Чем раньше, тем дешевле: Укрзализниця хочет продавать билеты по разной цене в зависимости от времени покупки

13 декабря, 2019, 12:25

Укрзализныця разрабатывает систему скидок при раннем бронировании билетов на поезда "Интерсити" и "Интерсити+", а также для поездов дальнего следования: плацкарт, купе и люкс

Об этом заявил член правления Укрзализныци Марчин Цилеевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим продавать билеты, как на самолеты: с самой низкой ценой, если покупаешь заранее, и с самой высокой ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и достичь большего количества клиентов", - сказал Цилеевський.

По его словам, система продажи билетов, которая работает сейчас, не учитывает потребности и платежеспособность многих людей.

Напомним, в финансовом плане Укрзализныци на 2020 год предусмотрено ежемесячное увеличение стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% с марта



