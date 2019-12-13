Государственный бюджет на 2020 год опубликовали

13 декабря, 2019, 11:15

Опубликован закон о государственном бюджете на 2020 год

Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, 14 ноября 2019 г. Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За документ в третьем чтении проголосовали 280 депутатов.

Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривни за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Дефицит бюджета составит 2,09%.

Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривни за доллар.

Минимальная зарплата с 1 января 2020 г. вырастет до 4723 гривень в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривень в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).

Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141,5 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры рассчитано осуществлять за 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.