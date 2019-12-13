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Espreso.tvОбществоГермания даст 1 млн евро для содействия демократии в Украине

Германия даст 1 млн евро для содействия демократии в Украине


фото: reuters
Германия утвердила решение о вкладе в размере 1 млн евро в план действий Совета Европы для Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ.

Посол Германии Анка Фельдгузен во время встречи с генеральным директором программ Совета Европы Вереной Тейлор подтвердил решение внести 1 млн евро в план действий, что поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в план действий Совета Европы для Украины. Это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах ", - отметила посол.

 

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