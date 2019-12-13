Фильм "Анна" о невесте из Донбасса претендует на британскую кинопремию BAFTA

13 декабря, 2019, 17:34

Короткометражный фильм "Анна" о невесте из Донбасса, снятый израильским режиссером Декелеом Беренсон при участии Украины, попал в короткий список премии BAFTA

Об этом сообщает ВВС.

Всего на "Лучший британский короткометражный фильм" номинировано 10 кинолент.

Сообщается, что Всемирная премьера ленты состоялась 24 мая 2019 на 72-м Каннском международном кинофестивале, украинская - на Киевском международном кинофестивале "Молодость".

Отмечается, что съемки проходили в Киеве и Кривом Роге, где, по словам продюсера ленты Виталия Шереметьева, были наиболее удачные локации, "чувствовался колорит городов"

Над фильмом работали кинокомпании из Украины, Израиля и Великобритании, хотя сняли ленту полностью в Украине и стоило это $ 45 тыс.

Фильм рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна, которая живет на охваченном войной Востоке Украины и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Жизнь Анны тяжелая и беспросветная, и она отчаянно хочет ее изменить. Для этого она обращается в брачное агентство, которая знакомит женщин с мужчинами иностранцами. Роль Анны в фильме сыграла украинская актриса Светлана Барандич.

Награждение победителей состоится 2 февраля в Лондоне.