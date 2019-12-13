Фильм "Анна" о невесте из Донбасса претендует на британскую кинопремию BAFTA
Об этом сообщает ВВС.
Всего на "Лучший британский короткометражный фильм" номинировано 10 кинолент.
Сообщается, что Всемирная премьера ленты состоялась 24 мая 2019 на 72-м Каннском международном кинофестивале, украинская - на Киевском международном кинофестивале "Молодость".
Отмечается, что съемки проходили в Киеве и Кривом Роге, где, по словам продюсера ленты Виталия Шереметьева, были наиболее удачные локации, "чувствовался колорит городов"
Над фильмом работали кинокомпании из Украины, Израиля и Великобритании, хотя сняли ленту полностью в Украине и стоило это $ 45 тыс.
Фильм рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна, которая живет на охваченном войной Востоке Украины и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Жизнь Анны тяжелая и беспросветная, и она отчаянно хочет ее изменить. Для этого она обращается в брачное агентство, которая знакомит женщин с мужчинами иностранцами. Роль Анны в фильме сыграла украинская актриса Светлана Барандич.
Награждение победителей состоится 2 февраля в Лондоне.
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