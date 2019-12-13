Дестабилизацию страны сделали 12 декабря, а не во время убийства Шеремета, - Звиробий
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"Мои впечатления - шок, как у всей страны, воюющей страны, страны, которая обороняется. А страна, которая обороняется вчера не услышала ни одной прямой угрозы Шеремету, во-первых, во-вторых, если бы я услышала как девушки обсуждают как они это будут делать - я бы подумала. А, услышав, "гениальный" план от двух женщин, не слишком умных, которые его придумали, честно, я не готова после этого рисковать авторитетом всего ветеранского и волонтерского движения, чтобы с ними разбираться, наоборот, я поддерживаю их, потому что этого не достаточно для того, чтобы человека судить ", - сказала Звиробий.
Она отметила, что насчитала немало манипулятивных "фишек" во время брифинга по убийству Шеремета.
"То, что мы вчера увидели, считаю, что это дестабилизация страны, которую сделали вчера, а не во время убийства Шеремета. Я не доверия этому делу. Не верю ни в какие экспертизы, ни в полиграфы ", - добавила волонтер.
По ее словам, если человек угрожает, то он угрожает от своего имени и называет, кому именно.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемого Яны Дугар.
- 13 декабря Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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