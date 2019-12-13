День на Донбассе: 4 обстрела боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов.
1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
Сегодня, 13 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация на участках разведения сил и средств:
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2336 пассажиров. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины
Штаб операции Объединенных сил сейчас отрабатывает для утверждения Генеральным штабом предложения о дополнительных участках разведения и открытии других КПВВ.
Противоположная сторона постоянно пытается дискредитировать личный состав Объединенных сил.
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