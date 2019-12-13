ЦИК назначила дату выборов в 179-м округе в Харьковской области
13 декабря, 2019, 17:03
Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе № 179 Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.
В ЦИК поступило постановление ВРУ о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе во время досрочных парламентских выборов
"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября назначил Алексея Кучера главой Харьковской ОГА.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно