ЦИК назначила дату выборов в 179-м округе в Харьковской области

13 декабря, 2019, 17:03

Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе № 179 Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.

В ЦИК поступило постановление ВРУ о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе во время досрочных парламентских выборов

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.