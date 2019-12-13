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Espreso.tvОбществоЦИК назначила дату выборов в 179-м округе в Харьковской области

ЦИК назначила дату выборов в 179-м округе в Харьковской области


фото: kh.depo
Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе № 179 Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.

В ЦИК поступило постановление ВРУ о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который победил на округе во время досрочных парламентских выборов

"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

 

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