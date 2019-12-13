Биатлон: тренерский штаб объявил состав сборной Украины на эстафету
13 декабря, 2019, 18:20
Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на завтрашнюю эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, он будет идентичным тому, который завоевал золото на Олимпиаде в Сочи
Об этом сообщает UA: Первый.
В женской эстафете, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, Украину представят Юлия Джима, сестры Вита и Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.
Именно в таком составе сборная Украины завоевала золото на Олимпийских играх-2014 в российском Сочи.
Женская эстафета в австрийском Хохфильцене начнется завтра, 14 декабря, в 12:30.
- 13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка, украинец Дмитрий Подручный финишировал девятым .
- 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась женская суперспринтерская гонка, украинка Анастасия Меркушина финишировала второй .
- 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась мужская суперспринтерская гонка, в которой украинец Сергей Семенов занял четвертое место .
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