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Espreso.tvСпортБиатлон: тренерский штаб объявил состав сборной Украины на эстафету

Биатлон: тренерский штаб объявил состав сборной Украины на эстафету


фото: 24tv.ua
Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на завтрашнюю эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, он будет идентичным тому, который завоевал золото на Олимпиаде в Сочи

Об этом сообщает UA: Первый.

В женской эстафете, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, Украину представят Юлия Джима, сестры Вита и Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

Именно в таком составе сборная Украины завоевала золото на Олимпийских играх-2014 в российском Сочи.

Женская эстафета в австрийском Хохфильцене начнется завтра, 14 декабря, в 12:30.

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