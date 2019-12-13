Биатлон: тренерский штаб объявил состав сборной Украины на эстафету

13 декабря, 2019, 18:20

Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на завтрашнюю эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене, он будет идентичным тому, который завоевал золото на Олимпиаде в Сочи

Об этом сообщает UA: Первый.

В женской эстафете, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, Украину представят Юлия Джима, сестры Вита и Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

Именно в таком составе сборная Украины завоевала золото на Олимпийских играх-2014 в российском Сочи.

Женская эстафета в австрийском Хохфильцене начнется завтра, 14 декабря, в 12:30.