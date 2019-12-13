Биатлон: Семеренко завершила суперспринтерскую гонку в топ-10

13 декабря, 2019, 14:36

13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира прошла женская спринтерская гонка, украинка Валентина Семеренко оказалась на 9-м месте

Об этом сообщает sport.ua.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко завершила гонку без единого промаха на стрельбе, украинка начинала гонку первой. Победу в суперспринте получила итальянка Вирер, которая допустила единственный промах на первом рубеже. Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии сумела закрыть все мишени и заняла второе место. Третья итоговая позиция у россиянки Светланы Мироновой.

Кубок мира, 2-й этап

Хохфильцен (Австрия)

Женщины, суперспринтом

1. Вирер (Италия) 21.26,5 (1)

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +5,9 (0)

3. Светлана Миронова (Россия) +18,3 (1)

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9. Валентина Семеренко (Украина) +34,7 (0)

12. Елена Пидгрушная (Украина) +45,7 (1)

52. Вита Семеренко (Украина) +1.51,5 (3)

55. Юлия Джима (Украина) +1.55,2 (3)

67. Дарья Блашко (Украина) +2.20,5 (2)