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Espreso.tvОбществоБужанского, Бойко и Киву могут лишить денег на депутатство за ноябрь - решение комитета

Бужанского, Бойко и Киву могут лишить денег на депутатство за ноябрь - решение комитета

Регламентный комитет Рады просит главу Дмитрия Разумкова отменить выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий за ноябрь 81 народного депутата

Об этом говорится в решении комитета.

В списке оказался 81 народный депутат из разных фракций и групп. Среди них - "слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители ОПЗЖ: Юрий Бойко , Илья Кива , Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, заместитель главы фракции политической "Батькивщина" Сергей Соболев и пятый президент Украина Петр Порошенко .

Ознакомиться с полным перечнем можно здесь .

Средства, которые возмещаются народному депутату Украины на осуществление депутатских полномочий, соответствуют размеру заработной платы народного депутата, но не входят в структуру заработной платы

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