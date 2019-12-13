Аваков заявил послу Италии о "новых важных деталях" по делу Маркива

13 декабря, 2019, 19:43

Министр внутренних дел Арсен Аваков обсудил дело нацгвардейца Виталия Маркива с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Глава итальянской дипломатической миссии был официально проинформирован об итогах проведенной на прошлой неделе поездки в Милан представителей Секретариата уполномоченного по правам человека ВР Украины с целью посещения осужденного в Италии Маркива.

В этой поездке украинский омбудсвумен сопровождали представитель по соблюдению прав человека в местах несвободы Вячеслав Петлеваный и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы по Елена Тучини.

Также Аваков проинформировал итальянскую сторону о работе украинских следователей.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по этому делу, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - отметил министр.