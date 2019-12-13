Аваков заявил послу Италии о "новых важных деталях" по делу Маркива
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Глава итальянской дипломатической миссии был официально проинформирован об итогах проведенной на прошлой неделе поездки в Милан представителей Секретариата уполномоченного по правам человека ВР Украины с целью посещения осужденного в Италии Маркива.
В этой поездке украинский омбудсвумен сопровождали представитель по соблюдению прав человека в местах несвободы Вячеслав Петлеваный и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы по Елена Тучини.
Также Аваков проинформировал итальянскую сторону о работе украинских следователей.
"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по этому делу, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - отметил министр.
- Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелли.
- Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.
- Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .
- Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно