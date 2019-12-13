Антимонопольный комитет обязал правительство убрать льготы для аэропорта Борисполь
Соответствующие обязательные для рассмотрения рекомендации Антимонопольный комитет принял во время своего заседания, говорится в сообщении ведомства.
"Итак, тщательно проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке авиационных перевозок, комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов ", - сообщили в Мининфраструктуры.
В частности, речь идет о льготах для аэропорта Борисполь в виде вдвое более низкой ставки за аэронавигационное обслуживание на подходе и в самом аэродроме. В Антимонопольном комитете считают, что такая практика несет вред для конкуренции между украинскими аэропортами.
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