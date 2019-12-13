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Espreso.tvОбществоАнтимонопольный комитет обязал правительство убрать льготы для аэропорта Борисполь

Антимонопольный комитет обязал правительство убрать льготы для аэропорта Борисполь

Антимонопольный комитет Украины принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Министерство инфраструктуры Украины предоставило международному аэропорту Борисполь

Соответствующие обязательные для рассмотрения рекомендации Антимонопольный комитет принял во время своего заседания, говорится в сообщении ведомства.

"Итак, тщательно проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке авиационных перевозок, комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов ", - сообщили в Мининфраструктуры.

В частности, речь идет о льготах для аэропорта Борисполь в виде вдвое более низкой ставки за аэронавигационное обслуживание на подходе и в самом аэродроме. В Антимонопольном комитете считают, что такая практика несет вред для конкуренции между украинскими аэропортами.

 

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