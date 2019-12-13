5500 грн за тыс. кубометров: в "Нафтогазе" рассказали, сколько будет стоить газ для населения в январе 2020

13 декабря, 2019, 20:25

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 5500 грн за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года", - говорится в сообщении.

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

"Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 1 мая 2020 цены на газ для населения будут полностью рыночными. Для промышленных потребителей, покупающих газ "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).