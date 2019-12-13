5500 грн за тыс. кубометров: в "Нафтогазе" рассказали, сколько будет стоить газ для населения в январе 2020
Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года", - говорится в сообщении.
Потребителям, которые хотят получать газ по цене, будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.
"Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с 1 мая 2020 цены на газ для населения будут полностью рыночными. Для промышленных потребителей, покупающих газ "Нафтогаза" на условиях предоплаты, в январе также будет действовать цена 5500 грн за тыс кубометров. Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" в январе 2020 года предлагает газ по цене 6072 грн за тыс кубометров (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
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