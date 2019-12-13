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Espreso.tvЭкономика32-тонный автокран КС-55729 на базе КрАЗ- 6322 будет работать в АО "Полтаваоблэнерго"

32-тонный автокран КС-55729 на базе КрАЗ- 6322 будет работать в АО "Полтаваоблэнерго"

Крановая установка КС-55729 грузоподъемностью 32 тонны на полноприводном автомобильном шасси КрАЗ- 6322 недавно пополнила автопарк энергоснабжающей организации

Представители заказчика отмечают, что установка - самая большая по грузоподъемности среди почти двух десятков кранов в автопарке предприятия. Ее будут использовать во время проведения ремонтных работ, установки опор, для выполнения текущих задач, погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.

База, выбранная заказчиком крановой установки, - полноприводный автомобиль КрАЗ-6322: колесная формула 6х6, кабина капотная, металлическая, трехместная, двигатель Евро-5, 300 л.с. , с турбонаддувом, КПП- механическая, двухдиапазонная, 9-ступенчатая, усиленная задняя подвеска, тормозная система с АБС. Крановая надстройка включает 30-ти метровую стрелу грузоподъемностью 32 т,  с углом поворота 360 °.  Длина четырехсекционной стрелы - от 10 до 31 метра с максимальным вылетом 29 м. Кабина машиниста оборудована автономным обогревателем.

 Потребители отмечают преимущества автокранов на шасси КрАЗ: высокие несущую способность,  проходимость, устойчивость, экономичность, простоту и надежность конструкции, большую грузоподъемность. Сегодня Кременчугский завод предлагает потребителям 25- и 32-, 40-тонные автокраны.  

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