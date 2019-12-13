18 ударов ножом: появились детали убийства двух украинцев в Польше

13 декабря, 2019, 16:58

Во вторник, 10 декабря завершился допрос 36-летнего Сергея С., который в ночь с субботы на воскресенье убил двух украинцев в Польше

Об этом сообщает Польское радио .

Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением.

Как сообщается, прежде чем убийца решил воспользоваться ножом, он решил обокрасть своих коллег. В понедельник, 2 декабря, он пробрался в их комнату и похитил 2,4 тыс. злотых и вещи на сумму 50 злотых. В следующий раз злоумышленник снова появился в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря). На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства - двух трудовых мигрантов из Украины. Одному из соотечественников он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Другому украинцу злоумышленник нанес пять ножевых ранений в грудную клетку и шею. Оба мужчины скончались на месте.

Преступник похитил деньги, примерно 200 долларов, которые они имели при себе. Тела убийца оставил на месте преступления. Их обнаружили на следующий день. Тогда же в Доброславов вызвали скорую и полицию. Убийцу, который был в нетрезвом состоянии, схватили в тот же день вечером на территории другой гмины.

Задержанный мужчина признался в содеянном и дал показания. Ближайшие три месяца 36-летний гражданин Украины проведет под арестом. Ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.