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Espreso.tvСпорт17-летняя украинская теннисистка сенсационно победила хорватку из топ-50 рейтинга WTA

17-летняя украинская теннисистка сенсационно победила хорватку из топ-50 рейтинга WTA


фото: btu.org.ua
328-я ракетка мира украинка Дарья Снигур неожиданно победила на турнире ITF в ОАЭ хорватку Кристину Младенович, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

На турнире ITF (Международной теннисной федерации) в Дубае (ОАЭ) Дарья Снигур получила дебютную победу в игре против соперницы из первой 50-ки мирового рейтинга. Украинка переиграла 38 ракетку мира Кристину Младенович (6: 3, 7: 6), которая два года назад входила в топ-10.

17-летняя Снигур занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации лишь триста двадцать восьмой место, в то время как Потапова идет на 38-й позиции.

За победу в финале и шанс дебютировать в топ-200 мирового рейтинга Дарья Снигур поспорит со 121-й ракеткой мира из Румынии Аной Богдан.

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