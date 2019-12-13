17-летняя украинская теннисистка сенсационно победила хорватку из топ-50 рейтинга WTA
13 декабря, 2019, 16:12
328-я ракетка мира украинка Дарья Снигур неожиданно победила на турнире ITF в ОАЭ хорватку Кристину Младенович, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA
Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
На турнире ITF (Международной теннисной федерации) в Дубае (ОАЭ) Дарья Снигур получила дебютную победу в игре против соперницы из первой 50-ки мирового рейтинга. Украинка переиграла 38 ракетку мира Кристину Младенович (6: 3, 7: 6), которая два года назад входила в топ-10.
17-летняя Снигур занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации лишь триста двадцать восьмой место, в то время как Потапова идет на 38-й позиции.
За победу в финале и шанс дебютировать в топ-200 мирового рейтинга Дарья Снигур поспорит со 121-й ракеткой мира из Румынии Аной Богдан.
- 11 декабря 328-я ракетка мира украинка Дарья Снигур неожиданно победила на турнире ITF в ОАЭ россиянку Анастасию Потапову, которая занимает в мировом рейтинге 95 место.
- Напомним, 1 сентября Дарья Сингур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон.
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