Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги для выделения €500 млн помощи

12 декабря, 2019, 16:15

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

В контексте достижения договоренностей с МВФ о новой программе расширенного финансирования Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.