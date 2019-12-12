 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги для выделения €500 млн помощи

Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги для выделения €500 млн помощи


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

В контексте достижения договоренностей с МВФ о новой программе расширенного финансирования Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

  • Национальный банк Украины ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом в начале 2020 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать