Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" для Украины
Об этом он написал в своей колонке для издания "Новое Время".
"Мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего себе ", - пишет Зеленский.
По его словам, подобная "формула будущего для Украины" имеет пять составляющих.
"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - говорит президент о первой составляющей.
Вторым фактом президент называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.
Зеленский отметил, что третья составляющая - инвестиции.
"Четвертый фактор - качественно иная инфраструктура. И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине", - отмечает Зеленский.
По мнению президента, пятая составляющая - народовластие.
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