Заместитель главы НБУ Рожкова заявила об очередных угрозах в свой адрес
Об этом Рожкова написала в Facebook.
По ее словам, после получения сообщения, в доме, который граничит с домом, где она проживает, приехала полиция с саперами из-за сообщения о заминировании.
"Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - сообщила Рожкова.
По ее словам, у ее дома ежедневно проходят митинги, которые препятствуют ее выезду на работу, поэтому Рожкова вызывает полицию и едет на работу в авто полицейских.
"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий (глава Нацбанка - ред.), постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы . Террор, к сожалению, продолжается ", - заявила заместитель главы Нацбанка.
Она также добавила, что несмотря на давление, позиция Нацбанка остается неизменной. Там и в дальнейшем будут требовать возврата выведенных из обанкротившихся банков средств, в частности выведенных денег из ПриватБанка до его национализации.
- Напомним, ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила о личном преследованим должностных лиц Нацбанка и их семей.
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