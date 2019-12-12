Заместитель главы НБУ Рожкова заявила об очередных угрозах в свой адрес

12 декабря, 2019, 14:04

Заместитель главы правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что получила из неизвестного номера SMS-сообщение с угрозами

Об этом Рожкова написала в Facebook.

По ее словам, после получения сообщения, в доме, который граничит с домом, где она проживает, приехала полиция с саперами из-за сообщения о заминировании.

"Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - сообщила Рожкова.

По ее словам, у ее дома ежедневно проходят митинги, которые препятствуют ее выезду на работу, поэтому Рожкова вызывает полицию и едет на работу в авто полицейских.

"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий (глава Нацбанка - ред.), постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы . Террор, к сожалению, продолжается ", - заявила заместитель главы Нацбанка.

Она также добавила, что несмотря на давление, позиция Нацбанка остается неизменной. Там и в дальнейшем будут требовать возврата выведенных из обанкротившихся банков средств, в частности выведенных денег из ПриватБанка до его национализации.