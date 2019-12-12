 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаместитель главы НБУ Рожкова заявила об очередных угрозах в свой адрес

Заместитель главы НБУ Рожкова заявила об очередных угрозах в свой адрес


фото: НБУ
Заместитель главы правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что получила из неизвестного номера SMS-сообщение с угрозами

Об этом Рожкова написала в Facebook.

По ее словам, после получения сообщения, в доме, который граничит с домом, где она проживает, приехала полиция с саперами из-за сообщения о заминировании.

"Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - сообщила Рожкова.

По ее словам, у ее дома ежедневно проходят митинги, которые препятствуют ее выезду на работу, поэтому Рожкова вызывает полицию и едет на работу в авто полицейских.

"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий (глава Нацбанка - ред.), постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы . Террор, к сожалению, продолжается ", - заявила заместитель главы Нацбанка.

Она также добавила, что несмотря на давление, позиция Нацбанка остается неизменной. Там и в дальнейшем будут требовать возврата выведенных из обанкротившихся банков средств, в частности выведенных денег из ПриватБанка до его национализации.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать