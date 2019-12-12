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Espreso.tvОбществоЗа сутки россияне на Донбассе совершили 10 обстрелов, ранены 2 бойцов ООС

За сутки россияне на Донбассе совершили 10 обстрелов, ранены 2 бойцов ООС

В среду, 11 декабря, российские оккупанты в Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли у Новомихайловки из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били неподалеку Зайцевого из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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