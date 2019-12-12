За месяц производство автомобилей в Украине сократилось на 40%
Об этом сообщает Укравтопром.
"Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив составления всего на 2 автомобиля.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производители автобусов в ноябре изготовили 98 машин - это на четверть больше, чем год назад.
Всего за 11 месяцев 2019 году в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
- Напомним, в Украине будут производить внедорожники с люком на крыше и климат-контролем.
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