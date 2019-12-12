За месяц производство автомобилей в Украине сократилось на 40%

12 декабря, 2019, 11:38

В течение ноября предприятия украинского автопрома изготовили 544 единицы автотранспортных средств - это более чем на 40% меньше, чем в октябре

Об этом сообщает Укравтопром.

"Завод Еврокар, который сейчас формирует всю статистику в легковом сегменте, практически повторил свой результат годичной давности, нарастив составления всего на 2 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 5 шт., что на 3 шт больше, чем в ноябре прошлого года и на 25 шт меньше показателя октября текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производители автобусов в ноябре изготовили 98 машин - это на четверть больше, чем год назад.

Всего за 11 месяцев 2019 году в Украине собрали 6740 единиц автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.