Итоги года: в Pornhub рассказали, какую "клубничку" смотрели украинцы

12 декабря, 2019, 14:43

По итогам 2019 года украинцы на 16-м месте по обеспечению трафика сайта среди всех стран

Об этом стало известно после выпуска ежегодной статистики сайта, передает Еспресо.TV.

По результатам 2019 года, согласно анализу, сайт посещали в среднем по 115 млн пользователей ежедневно.

Среди самых популярных запросов в мире - "любительское порно", "инопланетяне", "Белль Дельфин" и "косплей".

Самые популярные категории Pornhub в 2019 году - это порно с японскими актрисами, хентай и лесбийское порно.

Самой популярной порноактрисой, по результатам 2019 стала Лана Роудс. В тройке также Миа Халифа и Райли Рид.

Больше всего пользователей сайта в США, на втором месте - японцы. Украина обогнала Россию по просмотрам: у нас 16-е место, у русских - 18-е. Как сообщается на сайте, топ-20 стран приносят Pornhub 79% просмотров.

Украинцы больше всего искали порно в категориях "секс", "аниме", "БДСМ", и "MILF". На 5 месте - "хентай".

Наибольший прирост просмотров за 2019 в категории "генгбенг".

Самые популярные порнозвезды: Лана Роадса, Николь Энистон, Эльза Джин и Миа Халифа.

Напомним, в 2018 году трендом года в порноиндустрии стал Дональд Трамп