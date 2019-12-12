Итоги года: в Pornhub рассказали, какую "клубничку" смотрели украинцы
Об этом стало известно после выпуска ежегодной статистики сайта, передает Еспресо.TV.
По результатам 2019 года, согласно анализу, сайт посещали в среднем по 115 млн пользователей ежедневно.
Среди самых популярных запросов в мире - "любительское порно", "инопланетяне", "Белль Дельфин" и "косплей".
Самые популярные категории Pornhub в 2019 году - это порно с японскими актрисами, хентай и лесбийское порно.
Самой популярной порноактрисой, по результатам 2019 стала Лана Роудс. В тройке также Миа Халифа и Райли Рид.
Больше всего пользователей сайта в США, на втором месте - японцы. Украина обогнала Россию по просмотрам: у нас 16-е место, у русских - 18-е. Как сообщается на сайте, топ-20 стран приносят Pornhub 79% просмотров.
Украинцы больше всего искали порно в категориях "секс", "аниме", "БДСМ", и "MILF". На 5 месте - "хентай".
Наибольший прирост просмотров за 2019 в категории "генгбенг".
Самые популярные порнозвезды: Лана Роадса, Николь Энистон, Эльза Джин и Миа Халифа.
Напомним, в 2018 году трендом года в порноиндустрии стал Дональд Трамп
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