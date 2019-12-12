В зоне ООС боевики пять раз обстреляли украинские войска
Об этом сообщает штаб ООС.
Российская Федерация снова не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела укреплений Объединенных сил: у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
12 декабря потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация на участках разведения сил и средств:
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезены 2468 пассажиров. Также, продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста. Представители ГСЧС Украины постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов.
На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины. Обстановка стабильная.
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