В Италии пропавшую картину австрийского художника Климта стоимостью $ 66 млн нашли в стене дома
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
Картину нашел садовник, который расчищал стену галереи музея от плюща и наткнулся на металлические двери с тайной нишей. В нише он и нашел полотно художника, датированное 1897 годом. По словам садовода, сначала он подумал, что наткнулся на обычный мусор.
Сейчас эксперты будут проводить экспертизу, чтобы определить, настоящая картина, однако руководитель галереи музея Массимо Феррари убежден, что это лишь вопрос времени и работа является оригиналом.
Правоохранители предполагают, что картину украли грабители, сняли с нее раму, а затем спрятали ее в стене, чтобы забрать позже. Однако из-за шума в прессе и усиленной охраны галереи после исчезновения шедевра ворам не удалось довести дело до конца.
"Мы не исключаем, что полотно могло находиться там все это время", - заявили в полиции.
- Напомним, в 2018 году в Австрии нашли полотно Климта "Двое лежат", что 40 годами ранее исчезло из галереи австрийского Линца.
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