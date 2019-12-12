В индонезийской пещере нашли древнейший рисунок на свете

12 декабря, 2019, 15:46

Наскальный рисунок в пещере на индонезийском острове Сулавеси, на котором изображена сцена охоты, оказался старейшим в мире произведением изобразительного искусства, возрастом около 44 тысяч лет

Об этом свидетельствует исследование австралийских ученых, сообщает Радио Свобода.

Обнаруженный два года назад рисунок шириной в 4,5 метра изображает охоту полулюдей с копьями и веревками на диких животных, говорится в исследовании, опубликованном 11 января в издании Nature.

Команда австралийского университета Гриффита установила, что рисунок в известняковой пещере датируется периодом верхнего палеолита. Исследование проводилось совместно с Национальным научно-исследовательским центром по археологии Индонезии и учеными из отдела культурного наследия Макассар, столицы провинции Южный Сулавеси.

На рисунке животные выглядят как дикие свиньи и небольшие буйволы, а охотники изображены в красно-коричневых цветах с человеческими телами и головами животных, в частности, птиц и рептилий.

"Мы не знаем, что это значит, но, видимо, речь идет об охоте, и, кажется, может иметь мифологические коннотации", - сказал археолог из университета Гриффита Адам Брумм.

Ранее в пещере на индонезийском острове Борнео обнаружили изображение животного, содержащий не менее 40 тысяч лет, а в 2014-м - ученые обнаружили рисунок на Сулавеси, которому 35 тысяч лет, пишет агентство AFP.

По данным ученых, только на Сулавеси есть по меньшей мере 242 пещеры с древними изображениями и каждый год открываются новые места.