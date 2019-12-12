В Великобритании состоятся досрочные выборы, которые решат судьбу Brexit

12 декабря, 2019, 10:35

В четвергом, 12 декабря 2019 года, в Великобритании состоятся досрочные выборы парламента

Эти выборы расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны, поскольку должны окончательно решить, чья концепция Brexit победит, сообщает Reuters.

Ведущими конкурентами на выборах являются премьер-министр Борис Джонсон, который говорит, что выведет Великобританию из Европейского Союза до 31 января, и лидер оппозиции Джереми Корбин, который обещает очередной референдум по Brexit. Партию Джонсона неофициально поддерживает лидер партии Brexit Найджел Фарадж, отказавшись выставлять кандидатов во всех округах, где консерваторы имеют шансы на победу. Зато лейбористы часто координируют усилия с либеральными демократами и "зелеными".

Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение по Brexit, ведь он обещал осуществить выход еще 31 октября.

Досрочные выборы были назначены, когда все попытки премьера вывести Британию из ЕС 31 октября не увенчались успехом.

Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение о Brexit.

По прогнозу Sky News, консерваторы могут рассчитывать на 339 мест в 650-местном парламенте, лейбористы - на 231 место.