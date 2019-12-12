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Espreso.tvОбществоВ Украине состоится заседание Военного комитета НАТО

В Украине состоится заседание Военного комитета НАТО


фото: rfe
В конце марта 2020 года в Украине пройдет выездное заседание Военного комитета НАТО на базе Национальной академии сухопутных войск

Об этом сообщил начальник на НАСВ Павел Ткачук в Facebook.

Коллектив академии уже начал подготовку ко встрече представителей НАТО.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важного мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну ", - заявил Ткачук.

 

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