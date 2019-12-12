В Украине состоится заседание Военного комитета НАТО
12 декабря, 2019, 13:05
В конце марта 2020 года в Украине пройдет выездное заседание Военного комитета НАТО на базе Национальной академии сухопутных войск
Об этом сообщил начальник на НАСВ Павел Ткачук в Facebook.
Коллектив академии уже начал подготовку ко встрече представителей НАТО.
"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важного мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну ", - заявил Ткачук.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно