В Станице Луганской на КПВВ умер человек

12 декабря, 2019, 16:02

12 декабря на входе в контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская" умер мужчина

Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту" в Facebook.

Мужчина 1963 г.р. Э. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.