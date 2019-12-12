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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской на КПВВ умер человек

В Станице Луганской на КПВВ умер человек


фото: reuters
12 декабря на входе в контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская" умер мужчина

Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту" в Facebook.

Мужчина 1963 г.р. Э. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.

 

 

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