В Станице Луганской на КПВВ умер человек
12 декабря, 2019, 16:02
12 декабря на входе в контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская" умер мужчина
Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту" в Facebook.
Мужчина 1963 г.р. Э. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00.
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