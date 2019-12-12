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Espreso.tvОбществоВ России разбился военный вертолет, экипаж погиб

В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

Вечером в среду, 11 декабря, в районе аэропорта Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился вертолет Ми-28

Экипаж в составе двух человек погиб, сообщает Интерфакс.

Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных погодных условиях.

По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман.

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Ранее сообщалось, что в России во время тренировки в небе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

За два дня к тому в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

А в начале сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.

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