В России разбился военный вертолет, экипаж погиб
12 декабря, 2019, 10:45
Вечером в среду, 11 декабря, в районе аэропорта Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился вертолет Ми-28
Экипаж в составе двух человек погиб, сообщает Интерфакс.
Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных погодных условиях.
По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман.
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Ранее сообщалось, что в России во время тренировки в небе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
За два дня к тому в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.
А в начале сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.
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