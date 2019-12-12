В России разбился военный вертолет, экипаж погиб

12 декабря, 2019, 10:45

Вечером в среду, 11 декабря, в районе аэропорта Кореновск в Краснодарском крае РФ разбился вертолет Ми-28

Экипаж в составе двух человек погиб, сообщает Интерфакс.

Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток и в сложных погодных условиях.

По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман.

Читайте также: У российского МиГ-35 во время демонстрационного полета отвалилась часть крыла

Ранее сообщалось, что в России во время тренировки в небе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

За два дня к тому в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

А в начале сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.