В России горит авианосец "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие и пропавшие

12 декабря, 2019, 11:39

На российском крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, произошел пожар

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь пожара сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м.

К этому моменту удалось спасти шесть человек. Всего - трое пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, у двух других отравление. Масштабное задымление произошло из-за кабелей, которые загорелись. Пожарным сложно найти, где начался пожар.

Telegram канал 112 опубликовал кадры с места происшествия.

В прошлом году башенный кран, который упал после затопления плавучего дока, оставил на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" дыру размером четыре на пять метров.