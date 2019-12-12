В России горит авианосец "Адмирал Кузнецов", есть пострадавшие и пропавшие
12 декабря, 2019, 11:39
На российском крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте, произошел пожар
Об этом сообщает телеграмм канал Mash.
Пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь пожара сначала составила 20 квадратных метров, затем выросла до 120 кв. м.
К этому моменту удалось спасти шесть человек. Всего - трое пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, у двух других отравление. Масштабное задымление произошло из-за кабелей, которые загорелись. Пожарным сложно найти, где начался пожар.
Telegram канал 112 опубликовал кадры с места происшествия.
В прошлом году башенный кран, который упал после затопления плавучего дока, оставил на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" дыру размером четыре на пять метров.
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